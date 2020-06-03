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Haberler Galeri Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicinin büyük ilgisini çeken ve dizide Demet Özdemir ile yakaladıkları uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen İbrahim Çelikkol sosyal medyanın da gündemine oturdu. Özel hayatı mercek altına alınan İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte İbrahim Çelikkol ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:12 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:13
Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Doğduğun Ev Kaderin'dir dizisinde canlandırdığı Mehdi karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İbrahim Çelikkol'un nereli olduğu merak konusu oldu. İşte başta İbrahim Çelikkol olmak üzere birçok ünlü ismin memleketi…

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Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Burak Özçivit – Gaziantep

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Hande Erçel – Balıkesir

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Akın Akınözü – Ankara

Doğduğun Ev Kaderindir’in Mehdi’si milyonları şaşırttı!

Ebru Şahin

Hercai dizisinin Reyyan'ı Ebru Şahin,1994 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi alan Ebru Şahin, ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında rol aldığı Kan Parası filmi ile yaşadı.

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