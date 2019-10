Doğum sırasında kaptığı bakteri vücudunu yedi! İşte et yiyen bakteri belirtileri..

Her geçen gün et yiyen bakteri vakalarına bir yenisi ekleniyor. Kimi köpek salyasından kimi sudan kapıyor... ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de her yıl 700 ila bin 200 kişiye et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Bu hastaların yüzde 25 ile 30 ise hayatını kaybediyor. Oldukça acı verici hatta kabus olarak adlandırılan bir süreç yaşayan talihsiz insanlardan biri de 35 yaşındaki Lindsey Hubley. Talihsiz kadının doğum sırasında kaptığı et yiyen bakteri hayatını kabusa çevirdi. İşte et yiyen bakteri vakalarının hayat hikayeleri ve et yiyen bakteri belirtileri...