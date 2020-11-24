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Haberler Galeri Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'in karnı gün geçtikçe büyüme başladı. Görenler ve bazı doktorlar kadının hamile olduğunu düşünüyordu ancak gerçek çok farklı çıktı.

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:51 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 16:51
Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.

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Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu." diyordu.

Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Favell "Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm." diyerek durumunu açıkladı.

Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.

Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.

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