Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı. Favell 'Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu.' diyordu. Favell 'Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm.' diyerek durumunu açıkladı. Keely Favell 'Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı.' diyor. Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü. Favell'ın hamile olduğunu düşünen aile hekimi, sonunda hastasını geçen yıl Ocak ayında ultrasona sevk etti. Acilen tomografiye alınan Favell'ın karnında, etrafı sıvıyla çevrili tam 26 kiloluk dev bir kist tespit edildi. Dev kist geçen yılın Mart ayında başarılı bir operasyonla alındı. Kistin ağırlığının tam 26 kilo, yani 7-8 yaşında bir çocuk ya da 7 yeni doğmuş bebek kadar olduğu ortaya çıktı. 20 YIL BOYUNCA ONUNLA YAŞADI 20 yıl boyunca kafasında koca bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. 4 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor 20 yıl kafasında kocaman bir kistle yaşayan ismi açıklanmayan kadın, daha fazla vakit kaybetmeden tıbbi destek almaya karar verdi. Youtube'da Dr. Sivilce sıkıcı olarak bilinen Dr. Sandra Lee'nin kapısını çaldı. 20 yıl sonra destek almaya karar veren hastaya müdahale eden Dr. Lee, hastada pilar kist olduğunu söyledi. İlginç bir operasyona daha imza atan Dr. Sandra Lee'nin Youtube'da 4 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Pilar kistin genelde saç köklerinin etrafında büyüdüğünü ve kafa derisinde ortaya çıktığını söyleyen Dr. Lee, 'Tedavi genellikle kozmetik nedenlerden ötürüdür. İnsanlar bu görünümden hoşlanmazlar ve kistin çıkarılmasıyla iyileşirler' dedi. Ensesindeki mandalina büyüklüğündeki kist böyle alındı, içinden bakın ne çıktı. KALÇASINDAN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ KOLUNDAN BAKIN NE ÇIKTI