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Haberler Galeri Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

28 yaşındaki genç kadının karnı gün geçtikçe büyüdü. Görenlerin ve doktorların bile hamile sandığı kadın hastanede gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı. İşte şaşkına çeviren o gerçek...

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 13:45 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 13:48
Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı.

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Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Favell "Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu." diyordu.

Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Favell "Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm." diyerek durumunu açıkladı.

Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Keely Favell "Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı." diyor.

Doktorlar bile hamile sandı! Karnından çıkanlara kimse inanamadı

Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü.

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