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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Bir böneme damgasını vuran 2006 ile 2011 yılları arasında televizyon ekranlarında kesintisiz yayınlanan efsane dizi 'Doktorlar' milyonları ekranların başına kilitledi. Doktorlar dizisinin hayranları dizideki oyuncuların şimdilerde nasıl gözüktüğünü ne yaptıklarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenlerin başında gelen oyuncu ise Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan. Sizce Doktorlar'ın Ela'sı şimdilerde nasıl gözüküyor? Doktor Ela şimdi ne yapıyor? Yıllar sonraki değişimini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 18:22 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 18:22
Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Bir böneme damgasını vuran 2006 ile 2011 yılları arasında televizyon ekranlarında kesintisiz yayınlanan efsane dizi 'Doktorlar' milyonları ekranların başına kilitledi. Doktorlar dizisinin hayranları dizideki oyuncuların şimdilerde nasıl gözüktüğünü ne yaptıklarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenlerin başında gelen oyuncu ise Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan. Sizce Doktorlar'ın Ela'sı şimdilerde nasıl gözüküyor? Doktor Ela şimdi ne yapıyor? Yıllar sonraki değişimini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...

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Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Bir dönemin efsane dizileri arasında yer edinen ve tekrar bölümleriyle de adından söz ettirmeyi başaran Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Özilhan sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Vatandaşlar İlhan'ın son halini görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri...

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Seray Sever

Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Müge Ulusoy

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