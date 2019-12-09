Doktorlar dizisinin Ela'sı Yasemin Ergene Özilhan herkesi hayrete düşürdü

Bir böneme damgasını vuran 2006 ile 2011 yılları arasında televizyon ekranlarında kesintisiz yayınlanan efsane dizi 'Doktorlar' milyonları ekranların başına kilitledi. Doktorlar dizisinin hayranları dizideki oyuncuların şimdilerde nasıl gözüktüğünü ne yaptıklarını merak edip araştırıyor. En çok merak edilenlerin başında gelen oyuncu ise Doktorlar dizisinde Ela karakterini canlandıran Yasemin Ergene Özilhan. Sizce Doktorlar'ın Ela'sı şimdilerde nasıl gözüküyor? Doktor Ela şimdi ne yapıyor? Yıllar sonraki değişimini görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri...