Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak! 1 milyonluk gazozu öyle bir yöntemle çaldılar ki...

İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan iş insanları Muhammet İbili ve Yaşar Güner, ortak birikimleriyle Türkiye'de ilk kez doğal gazoz işine yatırım yaptı. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren içecek firmasıyla anlaşan iş adamları, mürver çiçeği, karadut ve ballı frambuazlı olmak üzere 3 çeşitten 27 bin adet doğal gazoz üretimi yaptırdı. Üretimi tamamlanan gazozları sahiplerine ulaştırmak isteyen fabrika yetkilileri, uygun bir araç bulunması için Denizli Kamyon Garajı yönetimiyle irtibata geçti.