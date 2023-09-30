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Dolandırıcılardan akılalmaz tuzak! 1 milyonluk gazozu öyle bir yöntemle çaldılar ki...
İzmirli 2 iş insanının Denizli'deki bir firmaya ürettirdiği 1,1 milyon liralık doğal gazozlar dolandırıcılar tarafından çalındı. Şüpheliler, piyasaya sürdükleri 150 bin liralık ürünün parasını yiyemeden ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:29Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 10:29
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İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşayan iş insanları Muhammet İbili ve Yaşar Güner, ortak birikimleriyle Türkiye'de ilk kez doğal gazoz işine yatırım yaptı. Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Duacılı Mahallesi'nde faaliyet gösteren içecek firmasıyla anlaşan iş adamları, mürver çiçeği, karadut ve ballı frambuazlı olmak üzere 3 çeşitten 27 bin adet doğal gazoz üretimi yaptırdı. Üretimi tamamlanan gazozları sahiplerine ulaştırmak isteyen fabrika yetkilileri, uygun bir araç bulunması için Denizli Kamyon Garajı yönetimiyle irtibata geçti.
ŞEYTANİ PLANLARI PES DEDİRTTİ Firma ve nakliyeciler arasında irtibatı sağlayan garaj yönetimi, Antalya'dan Denizli'ye yük getiren ve "Ankara'ya boş dönmeme" beyanıyla yük talebinde bulunan Yusuf E.'yi (31) Sarayköy'deki üretim tesislerine yönlendirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olan doğal gazozların kamyona yüklenmesini bekleyen Yusuf E., iş insanı Muhammet İbili ile birkaç kez telefon irtibatı kurdu.
Önce "Mallar geç yükleniyor. Açım yemek yiyeceğim", sonrasında ise "Elektrik arızası çıktı, 1 saat gecikeceğim" bahanelerini uyduran Yusuf E.'den gece olmadan Selçuk'a ulaşmasını isteyen iş insanı, o saatten sonra bir daha şoföre ulaşamadı.
Tüm birikimleriyle ürettirdikleri doğal gazozlar kendilerine teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anlayan iş adamları, şüphelilerin yakalanması için jandarmaya başvurdu. Çalışma başlatan Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Yusuf E. ve suç ortağı Ali A.'yı (56) İzmir'de kaldıkları otelde yakaladı.
Gözaltına alınarak Denizli'ye getirilen şüphelilerin suçlarını itiraf etmeleri üzerine, çalıntı ürünler İzmir'in Buca ilçesinde saklandıkları depoda bulunarak mağdurlara teslim edildi. Şüphelilerin 27 bin adet gazozdan yaklaşık 150 bin TL değerindeki 3 bin 600 adedini piyasaya sürdükleri belirlendi.