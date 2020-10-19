Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Ahırında ve evinin çatısında zarar oluşan Ramazan Özkurt, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini söyledi. Zararının büyük olduğunu anlatan Özkurt, "Dolu, yumurtadan büyüktü. Cesaret edip dışarı çıkamadık." ifadelerini kullandı.