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Haberler Galeri Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Son dakika... Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 16:55
Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle birçok ev, tarla ve araçta hasar meydana geldi.

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Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, Aşağışamlı ve Üzerlik mahallesi sakinlerine zor anlar yaşattı.

Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu.

Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü.

Dolu Denizli'yi vurdu geçti! Araçlar hasar gördü, tarlalarda zarar büyük

Ahırında ve evinin çatısında zarar oluşan Ramazan Özkurt, daha önce böyle bir dolu yağışı görmediğini söyledi. Zararının büyük olduğunu anlatan Özkurt, "Dolu, yumurtadan büyüktü. Cesaret edip dışarı çıkamadık." ifadelerini kullandı.

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