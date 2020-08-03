Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

2020 GÖK OLAYLARI
10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşti. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlendi. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10'da gerçekleşti.
05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlendi. 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşti.. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlendi. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25'te gerçekleşti.