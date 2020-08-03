  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Yarın Kova burcunda da bir dolunay gerçekleşecek. Astroloji tutkunları ve gökyüzü olaylarıyla ilgilenenler, Dolunay'ın ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini merak ediyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 10:31 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 10:41
Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

DOLUNAY NE ZAMAN?
Gündemdeki haberler ardından 2020 dolunay tarihleri bir kez daha gündeme geldi. Süper ay ya da süper çiçek ay olarak da adlandırılan bu Dolunay 7 Mayıs 2020 günü 12.45'de Akrep burcunda gerçekleşti.

Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

2020 GÖK OLAYLARI
10-11 Ocak 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden tamamı gözlenebilecek olan bu tutulma Türkiye Saati ile 20.05 – 00.15 saatleri arasında gerçekleşti. Bu tutulma ülkemizden başka Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya'nın batısından da gözlendi. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.10'da gerçekleşti.

05-06 Haziran 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden gözlendi. 2020 yılının ikinci Ay tutulması ise Türkiye Saati ile 20.43 – 00.06 saatleri arasında gerçekleşti.. Tutulma ayrıca Avustralya, Antarktika, Asya, Afrika, Avrupa, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Pasifik Okyanusu'nun batısından gözlendi. Tutulmanın ortası Türkiye Saati ile 22.25'te gerçekleşti.

Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

21 Haziran 2020 Parçalı Güneş Tutulması: Genel Zaman ile 03.46 – 09.34 saatleri arasında gerçekleşecek bu tutulma ülkemizden de gözlendi. Ülkemiz bu tutulmanın merkez hattında olmadığından Güneş'in az bir kısmı Ay tarafından örtüldü. Bu tutulmanın merkez hattı Afrika, Arabistan, Hindistan, Çin ve Tayvan topraklarından geçti.

Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

05 Temmuz 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 03.04 – 05.55 saatleri arasında gerçekleşti. Tutulma Afrika'nın büyük bölümü, Avrupa'nın batısı, Antarktika, Kuzey ve Güney Amerika ile Atlantik Okyanusu'ndan gözlendi.

Yarın Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşecek.

Dolunay ne zaman? 2020 gök olayları!

30 Kasım 2020 Parçalı Ay Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 07.30 – 11.56 saatleri arasında gerçekleşecek. Tutulma Avrupa'nın kuzey batısı, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Asya, Atlantik Okyanusu'nun kuzeyi ve Pasifik Okyanusu'ndan görülebilecek.

14 Aralık 2020 Tam Güneş Tutulması: Ülkemizden görülemeyecek bu tutulma Genel Zaman ile 13.34 – 18.53 saatleri arasında gerçekleşecek ve Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan görülebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika (Arjantin) olacak.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Karın şişkinliği ve gaz sıkışması neden olur? Uzmanından uyarı
Karın şişkinliği ve gaz sıkışması neden olur? Uzmanından uyarı
  • SON DAKİKA