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Haberler Galeri Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Kütahya ve Bursa sınırları içinde kalan Domaniç Dağları ile Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan Kazdağları, sarı ve yeşil başta olmak üzere sonbahar renklerine büründü.

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:40 Güncelleme Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 10:54
Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Yüz ölçümünün yüzde 65'i ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, ağırlıklı olarak kayın, meşe ve çam ağaçları bulunuyor.

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Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Sonbaharda göz alıcı renkleriyle adeta büyüleyen, belgesellik görüntülerin ortaya çıktığı ormanlara, özellikle hafta sonları doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları ilgi gösteriyor.

Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki Domaniç Dağları ile içinden geçen kıvrımlı yollar, sarı ve yeşilin tonları ile görsel şölen sunuyor.

Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Balıkesir ve Çanakkale'de yer alan ve mitolojik adı İda olan Kazdağları, oksijen zenginliğiyle dünyanın nadir bölgelerinden olmasının yanı sıra 800 bitki taksonunda 31'i bölgeye özgü 78 endemik bitkiyi barındırıyor.

Domaniç Dağları ve Kazdağları sonbahar renklerine büründü

Yaprakları kısmen sararan ağaç ve bitki türlerinin oluşturduğu renkleri, kanyonu, çay ve dereleriyle görülmeye değer güzellikler sunan Kazdağları, eşsiz doğasıyla sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

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