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Haberler Galeri Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Her mevsim ayrı güzel

Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Her mevsim ayrı güzel

Yazın iyiden iyiye kendini hissettirmesi ile özellikle ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Kütahya 'da bulunan Domaniç Dağları'nın baharla yeşeren ormanları görenleri hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022 Salı 11:35
Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
Domaniç Dağları’nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları, yeşilin farklı renklerine bürünen ormanlarıyla doğaseverleri bekliyor.

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Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
Domaniç Dağları’nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı Kütahya'nın Domaniç ilçesi, her mevsim göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
Domaniç Dağları’nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Çatalalıç Şelalesi, Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun bulunduğu 1500 rakımlı Domaniç Dağları, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunuyor.

Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
Domaniç Dağları’nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Kurs verdiği öğrencileriyle dağı görmek için gelen ahşap oyma eğitmeni Ahmet Münir Ayva, Domaniç Dağları'nın ve içinde barındırdığı yaylaların, eşsiz güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu
Domaniç Dağları’nda eşsiz manzara! Fotoğraf tutkunlarının adresi oldu

Ayva, bölgenin farklı ağaç türlerine de ev sahipliği yaptığını, tanıtımına daha fazla katkı sağlanması gerektiğini kaydetti.

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