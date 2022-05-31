Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Her mevsim ayrı güzel

Domaniç Dağları'nda eşsiz manzara! Her mevsim ayrı güzel

Yazın iyiden iyiye kendini hissettirmesi ile özellikle ormanlık alanlarda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkıyor. Kütahya 'da bulunan Domaniç Dağları'nın baharla yeşeren ormanları görenleri hayran bıraktı.