  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Domaniç Dağları'nda kartpostallık manzara

Domaniç Dağları'nda kartpostallık manzara

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 3 gündür etkisini sürdüren kar, ortaya seyrine doyumsuz manzara çıkardı. Beyaza bürünen Domaniç Dağları görenleri hayran bıraktı.

AA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Domaniç Dağları’nda kartpostallık manzara

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan, oksijen zenginliğiyle bilinen ve karla kaplanan Domaniç Dağları, dronla görüntülendi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Domaniç Dağları’nda kartpostallık manzara

Büyük bölümü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç'te yüksek kesimler, üç gündür etkisini gösteren kar yağışıyla beyaz örtüye büründü.

Domaniç Dağları’nda kartpostallık manzara

İnegöl-Domaniç kara yolunun geçtiği Kocayayla mevkisinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Domaniç Dağları’nda kartpostallık manzara

Domaniç Dağları'nda kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu. Beyaza bürünen bölge, dronla görüntülendi.

Domaniç Dağları’nda kartpostallık manzara