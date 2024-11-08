Domaniç Dağları'nda mest eden görüntü

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç Dağları'nda ağaçlar sonbaharın renklerine büründü. Adeta görsel şölen sunan dağlar drone ile görüntülendi.

AA Giriş Tarihi : 08 Kasım 2024 15:28 Son Güncelleme : 08 Kasım 2024 15:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





