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Haberler Galeri Domaniç Dağları'nda mest eden görüntü

Domaniç Dağları'nda mest eden görüntü

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan ve yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç Dağları'nda ağaçlar sonbaharın renklerine büründü. Adeta görsel şölen sunan dağlar drone ile görüntülendi.

AA

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Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki ağaçlar, sonbaharla çeşitli renklerin tonlarına büründü.

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Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü

İç Ege'de yer alan yüzde 65'i ormanlarla kaplı Domaniç'te sonbahar, kıvrımlı yollarla bütünleşen ağaçların göz alıcı renkleriyle görsel şölen yaşatıyor.

Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü

Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçesi arasındaki kara yolunun geçtiği ormanlık alan, yeşilden sarıya dönen yapraklara sahip ağaçlarıyla sürücülere eşsiz manzaralar sunuyor.

Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Domaniç Dağları'nda rengarenk sonbahar, dronla görüntülendi.

Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü

Kıvrımlı yol, manzarasıyla doğa ve fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktalarından biri haline geldi.

Domaniç Dağları’nda mest eden görüntü