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Haberler Galeri Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kocayayla geçidinde kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan tedbirsiz sürücüler yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı.Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:31 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 17:32
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Domaniç'te etkili olan kar yağışından dolayı ilçe, kısa sürede beyaz örtüye büründü. Yağış nedeniyle Domaniç-İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

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Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Kar lastiksiz ve zincirsiz trafiğe çıkan araçlar yolda kaldı.

Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı

Karayolları ekipleri, Domaniç-İnegöl yolu Kocayayla geçidinde, yolu açık tutmak için kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
Domaniç'te kar lastiksiz trafiğe çıkan araçlar yolda mahsur kaldı
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