Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Dondurma çubuklarını atmak yerine onları değerlendiren İngiliz öğrenci masa başına geçti ve öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o paylaşım...