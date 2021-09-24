Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız! Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü. Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı. Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi. Ardından görüntü böyle. Daha sonra da bu iki çubuğun üstüne de tutkal sürdü. Bu kez çubukları diğer yöne bakacak şekilde tutkala yapıştırdı. Dondurma çubuklarının son hali böyle. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Aynı işlemi bir kez daha yaptıktan sonra dondurma çubukları artı şekline girmiş oldu. İngiliz öğrenci, burada cetvelle her uca küçük 6V motorların gireceği çapta çizgi çizdi. Çubukların dört tarafına da bunu uyguladı. Ardından minik 6V'lik motoru eline aldı. Üzerine bu şekilde tutkalı sürdü. Ve az önce cetvelle işaretli yerden kesilen bölmeye monte etti. Aynı şekilde üç farklı motora daha ihtiyacımız olacak. Bunları da aynı şekilde çubuğa yerleştirdi. Öğrencinin son çalışması bu hale geldi. Motorları monte ettikten sonra sıra birbirleriyle olan bağlantılarını kurmaya geldi. Lehim makinesini kullanarak kırmızı ve siyah kabloları motora bağladı. İşte bu şekilde... Şimdi de kabloları bir araya getiriyor. Kırmızı kırmızı kabloyla, siyah da siyah kabloyla... Daha sonra bantla kabloları çubuğa yapıştırdı. Ardından motorları çalıştıracak tuş takımının bağlantısını yapıyor. Kablo bağlantı kurulumu tamam! Şimdi sıradaki işleme geçelim... Tuşun bağlantısı da tamam! Şimdi de motorların alt tarafına tutkal sürüyoruz. Üstüne de dik duracak şekilde çubuk yerleştiriyoruz. Aynı işlemi tüm motorlar için yapıyoruz. Son durum bu... Şimdi sıra pervaneleri takmaya geldi. Drone'umuz hazır!