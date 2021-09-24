  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Dondurma çubuklarını atmak yerine onları değerlendiren İngiliz öğrenci masa başına geçti ve öyle bir şey yaptı ki görenleri hayrete düşürdü. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o paylaşım...

Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 15:24
Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

Dondurma çubuğundan yaptığı ile hayrete düşürdü

Ardından görüntü böyle.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Instagram’a yeni özellik geldi
Instagram'a yeni özellik geldi