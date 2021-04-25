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Haberler Galeri Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Genç İngiliz öğrenci dondurma çubukları ile yaptıklarıyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:00
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Ardından görüntü böyle.

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