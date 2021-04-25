Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız! Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü. Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı. Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi. Ardından görüntü böyle. Daha sonra da bu iki çubuğun üstüne de tutkal sürdü. Bu kez çubukları diğer yöne bakacak şekilde tutkala yapıştırdı. Dondurma çubuklarının son hali böyle. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Aynı işlemi bir kez daha yaptıktan sonra dondurma çubukları artı şekline girmiş oldu. İngiliz öğrenci, burada cetvelle her uca küçük 6V motorların gireceği çapta çizgi çizdi. Çubukların dört tarafına da bunu uyguladı. Ardından minik 6V'lik motoru eline aldı. Üzerine bu şekilde tutkalı sürdü. Ve az önce cetvelle işaretli yerden kesilen bölmeye monte etti. Aynı şekilde üç farklı motora daha ihtiyacımız olacak. Bunları da aynı şekilde çubuğa yerleştirdi. Öğrencinin son çalışması bu hale geldi. Motorları monte ettikten sonra sıra birbirleriyle olan bağlantılarını kurmaya geldi. Lehim makinesini kullanarak kırmızı ve siyah kabloları motora bağladı. İşte bu şekilde... Şimdi de kabloları bir araya getiriyor. Kırmızı kırmızı kabloyla, siyah da siyah kabloyla... Daha sonra bantla kabloları çubuğa yapıştırdı. Ardından motorları çalıştıracak tuş takımının bağlantısını yapıyor. Kablo bağlantı kurulumu tamam! Şimdi sıradaki işleme geçelim... Tuşun bağlantısı da tamam! Elektrik kontrolünü de elektrikli tornavida ile yapıyor. Şimdi de motorların alt tarafına tutkal sürüyoruz. Üstüne de dik duracak şekilde çubuk yerleştiriyoruz. Aynı işlemi tüm motorlar için yapıyoruz. Son durum bu... Şimdi sıra pervaneleri takmaya geldi. Drone'umuz hazır! Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz! Bunu mümkünse tam bu noktadan ve maket bıçağıyla yapın. İşte böyle kesilecek! Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz. Bunu yaparken matkaptan yardım alabilirsiniz! Ardından kıvrımlar düzleşmiş olacak! Şimdi de uzunca bir emaye tel bulalım. Şimdi de bu teli yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz. Aynen böyle! Ardından tutkal kullanıyoruz ve telin üzerine sürüyoruz. Son hali bu... Şimdi de bir tane neodyum mıknatıs bulalım! Mıknatısı tepeye yerleştirelim! Öylece mıknatısı olduğu yerde bırakalım. Bu kez tellerin ucunu yakıyoruz. Bu kıvama gelinceye kadar! Şimdi de 3.5mm ses kablosu gerekiyor! Ardından matkapla kapağın tam ortasından delik açıyoruz. Amaç kabloyu bu delikten geçirmek! Aynen böyle... Şimdi de telle bulduğumuz ses kablosunu bir araya getiriyoruz. Leyim kullanarak bunları birbirlerine yapıştırıyoruz. Son olarak kapağın mıknatısa yapışması için tutkal kullanıyoruz. Ve kapağı takıyoruz! Şimdi de ses kablosunu telefona bağlayalım! İşte pet şişeden size hoparlör! Pet şişelerle pek çok şey yapmak mümkün. Şimdi gördüğünüz pet şişe az sonra herkesin işine fazlasıyla yarayacak bir alete dönüşecek! Ancak bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor! Önce pet şişeyi alıyoruz. Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz. Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz. Sacı açmaya başlıyoruz. Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz. Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz. Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz. Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz. Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz.. Ve pet şişenin içine yerleştirdik. Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık.. Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık. Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu.. Ve pet şişenin başına yapıştırdık. Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık. Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!