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Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki...

Genç İngiliz öğrenci dondurma çubukları ile yaptıklarıyla kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 12:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





