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Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Genç İngiliz öğrenci yaptıkları ile kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, dondurma çubukları üzerinde yaptığı şey ile binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:05
Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

18 yaşındaki İngiliz öğrenci önce bir düzine dondurma çubuğu buldu. Sonrasında neler yaptığına şaşıracaksınız!

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Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Ardından iki çubuğu birleştirip üzerine tutkal sürdü.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Tutkalı iki çubuğu birleştirmek için kullandı.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Daha sonra bu çubukların üzerine iki çubuk daha ekledi.

Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Ardından görüntü böyle.

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