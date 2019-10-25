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Dondurma çubukları ile öyle bir şey yaptı ki... Görenler şaştı kaldı

Genç İngiliz öğrenci yaptıkları ile kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada çok konuşulan genç, dondurma çubukları üzerinde yaptığı şey ile binlerce kez izlendi. İşte görenlerin şaşkına döndüğü o anlar...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:03 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





