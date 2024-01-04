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Haberler Galeri Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

Bugün (4 Ocak Perşembe 2024) yılın ilk günü hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 4 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2024 Perşembe 08:51

Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Dondurucu soğuklar geldi! Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji’den 4 Ocak Perşembe hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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