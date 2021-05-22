'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın (52) bahçesinde bağlı olan Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını parçalayarak öldürdü. Çakır, "Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can. Haliyle yılanlardan korkuyoruz. Ama köpeğim 'Dost', bahçeden eve doğru hareket ettiğini görünce refleks ile yılanları parçalıyor. Normalde doğada var oldukları gibi kalmaları taraftarıyım. Ama bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.