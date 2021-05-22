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Haberler Galeri 'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Erol Çakır'ın (52) bahçesinde bağlı olan Alman kurdu cinsi köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre uzunluğundaki 'bozyörük' yılanını parçalayarak öldürdü. Çakır, "Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can. Haliyle yılanlardan korkuyoruz. Ama köpeğim 'Dost', bahçeden eve doğru hareket ettiğini görünce refleks ile yılanları parçalıyor. Normalde doğada var oldukları gibi kalmaları taraftarıyım. Ama bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.

Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:36 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:49
'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

Bayramiç ilçesine bağlı Üzümlü köyünde oturan Erol Çakır'ın bahçesinde bağlı olan Alman kurt köpeği, eve girmeye çalışan 2 metre boyundaki bozyörük cinsi yılanı fark etti. Dost isimli köpek, defalarca ısırarak yılanı parçaladı.

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'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

3 yıldır yaşadığı evinin çevresinde çok fazla yılan olduğunu anlatan Erol Çakır, "En çok bozyörük ve engerek yılanları var. Duvar yaptırdığım halde bir şekilde yılanlar evimin bahçesine giriyor. Geçen yıl 1 tane engerek, 2 tane bozyörük, bu yıl ise 3 tane bozyörük yılanı köpeğim tarafından parçalandı.

'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

Köpeğim sayesinde huzura kavuştum, gönül rahatlığıyla bahçemde oturabiliyorum. Sebze ve meyvemi yetiştiriyorum. Hiçbir şekilde hiçbir canlıya zarar verilmesi taraftarı değilim. Yılan da olsa sonuçta bir can.

'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...

Haliyle yılanlardan korkuyoruz. Ama köpeğim 'Dost', bahçeden eve doğru hareket ettiğini görünce refleks ile yılanları parçalıyor. Normalde doğada var oldukları gibi kalmaları taraftarıyım. Ama bu konuda yapacak bir şey yok" dedi.

'Dost' evin kahramanı oldu! Eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanı...
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