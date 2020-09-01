Haberler Galeri Dünya bunu konuşuyor! Bakan bir daha bakıyor!

Dünya bunu konuşuyor! Bakan bir daha bakıyor!

Bir baba kendi arazisinde, çocuklarına büyük bir sürpriz hazırlamak için kolları sıvadı. Küçük çocukların kendilerine ait bir ağaç e tasarlayan babanın yapıtı, tüm dünyada olay oldu. O görüntüler internette milyonlarca kez tıklandı. Adeta masallardan çıkmış bir ev gibi görünen o evin yapılışını kameraya kaydeden baba, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. İşte size fantastik dünyanın kapılarını sonuna kadar açan babanın, çocuklarına yaptığı o harika ev....

Giriş Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 17:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





