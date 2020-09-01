Dünya bunu konuşuyor! Bakan bir daha bakıyor!
Bir baba kendi arazisinde, çocuklarına büyük bir sürpriz hazırlamak için kolları sıvadı. Küçük çocukların kendilerine ait bir ağaç e tasarlayan babanın yapıtı, tüm dünyada olay oldu. O görüntüler internette milyonlarca kez tıklandı. Adeta masallardan çıkmış bir ev gibi görünen o evin yapılışını kameraya kaydeden baba, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca olanlar oldu. İşte size fantastik dünyanın kapılarını sonuna kadar açan babanın, çocuklarına yaptığı o harika ev....
Giriş Tarihi: 1 Eylül 2020 Salı 17:11
Her çocuğun hayallerinde masallarda okuduğu gibi bir ağaç eve sahip olmak vardır. Bir baba kızının bu hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.
Ormanlık alana kuracağı ağaç ev için önce yer belirleten ve bir plan yapan baba evinin ayaklarını yerleştirmek için temel kazdı.
Kestirdiği tahtalarla evin yapımını sürdüren adam sağlam bir ev inşa etmek için her şeyi düşündü.
İşte her detayı düşünerek muhteşem bir ağaç ev yapan babanın inşa aşamasından kareler.