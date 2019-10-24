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Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Türkiye dahil tüm dünyayı tehdit eden küresel ısınmanın gelecek yıllarda dünya haritasını nasıl değiştireceğini hiç düşündünüz mü? Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 17:30
Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Belçika, Hollanda ve Almanya'da hava sıcaklığı 40 santigrat dereceyi aşıp rekorlar kırarken İngiltere'de de 38,7 derece ile rekor kırıldı. Dünya çapında hava sıcaklıklarını inceleyen bir araştırmaya göre geride bıraktığımız Temmuz ayı, dünyada bugüne dek "kaydedilen en sıcak ay" olabilir.

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Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Alaska'da altı gün üst üste termometreler 26 derecenin üstünü göstererek önceki rekorları aştı. Rusya'nın kuzeyinde Arktik bölgede milyonlarca hektarlık alanda yangın çıktı. Hindistan'da su sıkıntısı baş gösterdi, Japonya'da 5 bin kişi sıcağın etkisiyle hastanede tedavi altına alındı.

Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse nelerle karşılaşacağız?

Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Dünya gün geçtikçe kızarıyor! Bilim insanları korkutan haritayı paylaştı

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

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