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Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini "kontrollü" ağırlıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Bergama'daki müze ve ören yerlerinin, 19 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapanan kapıları, kontrollü sosyal hayata geçiş ile yeniden aralandı.

Giriş Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:49 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020 Çarşamba 11:57
Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

Antik dünyanın en önemli metropollerinden Bergama, tarih sahnesinden hiç silinmeyen Akropol, sağlık merkezi Asklepion, dönemin en önemli tapınaklarından Kızıl Avlu ve bölgedeki kazılardan elde edilen buluntulara ev sahipliği yapan Bergama Müzesi, normalleşme sürecinde ziyaretçi kabülüne başladı. Kovid-19'a karşı gerekli önlemler kapsamında ören yerleri ve müzede dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Müzeye ve ören yerlerine gelen ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılıyor, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

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Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

Maskesiz ziyaretçi kabul edilmiyor ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlar da güvenlik görevleri tarafından uyarılıyor. Giriş bölümlerinde hijyen kurallarına ilişkin yönerge ve afişlerin yer aldığı tarihi mekanlarda, sosyal mesafe kurallarına uyulması açısından uygun yerlerde uyarıcı çıkartmalar yer alıyor.

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

AKROPOLÜ AYNI ANDA EN FAZLA 300 KİŞİ GEZEBİLİYOR

Her yıl binlerce ziyaretçinin tarihi yolculuğa çıktığı akropol, asklepion, kızıl avlu ve müze, yeni dönemde daha çok yerli turistleri ağırlıyor.

Türkiye'de yaşayan veya yurt dışı seyahatlerin, uçuşların kısıtlanmasından önce Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar da tarihi adıyla "Pergamon"un kapısını çalıyor. Ancak girişlerde ziyaretçi sayısı kurallarına da uyulması gerekiyor.

Sahip olduğu yüz ölçüme göre, akropolü aynı anda 300, Asklepionu 150, kızıl avluyu 80, Bergama Müzesi'ni ise 50 kişi gezebiliyor.

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

Ören yeri ve müzedeki kişi sayısının kotadan fazla olması halinde giriş yapılamıyor, biletini alan ziyaretçiler girişte yine sosyal mesafe kurallarına uyularak bir süre bekletiliyor.

Tarihi mekanlardaki gezi sırasında çok sayıda turistin bir arada bulunmasına da izin verilmiyor.

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

BİSİKLETLİ ALMAN GEZGİN BERGAMA'DA

Almanya'dan bisikletiyle yola çıkan gezgin Michael Walter, Münih yakınlarından başlattığı yolculuğunun Türkiye durağında, AA muhabirine dünyayı Kovid-19 salgınının sarstığını ve bu nedenle gezisine bir süre devam edemediğini aktardı.

Walter, dünyaca ünlü Bergama'yı görme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerçekten muhteşem bir yer. Yeniden ziyarete açıldığı ve burayı görebildiğim için mutluyum." dedi.

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencisi Lübnanlı Derviş Sabeh ise okulların yüz yüze eğitime ara vermesini fırsat bilerek İzmir'e gelip önemli noktaları ziyaret ettiğini, bu esnada maske ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu dile getirdi.

AA

Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini kontrollü ağırlıyor
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