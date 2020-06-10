Dünya mirası Bergama ziyaretçilerini "kontrollü" ağırlıyor

AKROPOLÜ AYNI ANDA EN FAZLA 300 KİŞİ GEZEBİLİYOR

Her yıl binlerce ziyaretçinin tarihi yolculuğa çıktığı akropol, asklepion, kızıl avlu ve müze, yeni dönemde daha çok yerli turistleri ağırlıyor.

Türkiye'de yaşayan veya yurt dışı seyahatlerin, uçuşların kısıtlanmasından önce Türkiye'yi ziyaret eden yabancılar da tarihi adıyla "Pergamon"un kapısını çalıyor. Ancak girişlerde ziyaretçi sayısı kurallarına da uyulması gerekiyor.

Sahip olduğu yüz ölçüme göre, akropolü aynı anda 300, Asklepionu 150, kızıl avluyu 80, Bergama Müzesi'ni ise 50 kişi gezebiliyor.