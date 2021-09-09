Dünya Motokros Şampiyonası’nı 20 binin üzerinde sporsever izledi

"KEYİFLİ, GÜZEL BİR YARIŞ OLDU"

İki yarışın üst üste Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Burada iyi puan çıkaranlar en yakın rakibiyle arasını neredeyse 50 puan açacak. Bu nedenle sporcular için buradaki yarışlar, Türkiye'yi önemli kıldı. Katılım da onun için gayet yüksekti. Keyifli, güzel bir yarış oldu. Bundan sonra artık Afyonkarahisar çıtayı gerçekten çok yukarılara çekti. Dünyadaki diğer federasyonlara, motosiklet federasyonlarına başarılar diliyoruz. Biz elimizden geleni yaptık. Ondan sonra onların bizi yakalamasını beklemeyeceğiz. Biz adımlarımızı atmaya devam edeceğiz"