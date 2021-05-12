Dünya rekortmeni, Murat Dağı’nda

Ağrı dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ve Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, kendi geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında Murat Dağı'ndan sonra Uşak ve son olarak Denizli'de 3 gün üst üste zirve tırmanışı yaptı.