Dünya rekortmeni, Murat Dağı’nda
Yüksek İrtifa Solo tırmanışı yapan Erdek Cennet, '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı' projesi kapsamında 12. zirve tırmanışını Kütahya'nın Gediz İlçesinde 2312 metre yüksekliğinde bulunan Murat Dağı'nda yaptı. 81 İlde zirve tırmanışını yapan Cennet, Ağrı Dağı'nda ise Dünya rekoru kırmıştı.
Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:51
Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:55
Ağrı dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ve Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, kendi geliştirdiği '81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı' projesi kapsamında Murat Dağı'ndan sonra Uşak ve son olarak Denizli'de 3 gün üst üste zirve tırmanışı yaptı.
Erdek Cennet, 2312 rakımlı Gediz Murat Dağı'nda solo tırmanışını gerçekleştirirken, dağın güzelliğinin kendisini büyülediğini belirtti.
Murat Dağı'nın Ormanları ve zirvesinde bulunan karın muhteşem olduğunu, kelimelerle anlatılamayacağını ifade eden Cennet, "Ağrı Dağı 5137 metre yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kırdım. Ardından art arda 3 günde 3 farklı yerde zirve rekoru kırarak gerçekleştirdim. 3 günde 3 farklı yerde 3 zirveye tırmandım. Murat Dağı doğası, şelalesi, ormanlık alanı ve zirvenin üst tarafındaki kar ile muhteşem bir doğaya sahip" dedi.
"O KEYFİ ANLATMAYA KELİMELER YETMİYOR"
Kütahya'nın 2.312 rakımlı en yüksek dağı olan Murat dağı Kartal zirve etkinliğimi başarıyla gerçekleştirdiğini ifade eden tırmanışçı Erdek Cennet; "Zirve etkinliğime Gediz'in ardından Murat dağı yamacında bulunan Murat dağı termal turizm kayak merkezinde gps ve iz kaydı ile beraber rotamın başlangıcına girdim.
Orta zorlukta olan rotam ile zirve arasında toplamda 19.5 km mesafeyi 700 mt irtifa alarak 6 saatte Murat Dağını yaşayarak, eşsiz manzaralarını seyrederek, bulutları içime çekerek, buz gibi dağ suyundan da içerek gerçekleştirdim. Havanın ormanlık alanda sisli olması muhteşem ötesi manzaraları seyretmek zirveyi yaparak klasik sırt rotasından tamamladım.