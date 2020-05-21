Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, karantinada kalanlar için önerilerde bulundu. Koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Gomez, neler yaptığından da bahsetti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:03
Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020 Perşembe 14:16
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hızla yayılan salgından korunmak için herkes büyük oranda evde kalmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi de dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez. Ünlü şarkıcı bu dönemde takipçilerine tavsiye vererek, mental sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu ve bu dönemde herkesin kendisine odaklanıp, içine dönmesi gerektiğini savundu.
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kendi rutininden bahseden Selena Gomez, günlük bazda ruh sağlığını korumak için yapması gereken şeyler olduğunu ve bunlara öncelik verdiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
"Bunu aşmanın tek bir yolu ve tek bir doğrusu yok, fakat ben terapistimin önerdiği çalışmaları yaptığımda kendimi daha iyi hissediyorum. Beynimin içindeki soruları cevaplayabilmeme çok faydası oluyor."
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Terapinin yanında müziğin oldukça iyi bir tedavi olabileceğine inanan Selena Gomez, köpeğini yürüyüşe çıkardığında kendisini o günün tüm negatifliğinden arındırıyormuş gibi hissettiğini söyleyerek, evinde huzur veren bir ortam oluşturmak için kendisine iyi gelen mumlar ve oda parfümleri kullandığını belirtti.
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!
Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!