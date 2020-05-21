Dünyaca ünlü yıldızdan karantina önerileri!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Hızla yayılan salgından korunmak için herkes büyük oranda evde kalmaya çalışıyor. Bu isimlerden birisi de dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez. Ünlü şarkıcı bu dönemde takipçilerine tavsiye vererek, mental sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu ve bu dönemde herkesin kendisine odaklanıp, içine dönmesi gerektiğini savundu.