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Haberler Galeri Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

Dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizler için derlediğimiz ziyarete kapalı , girilmesi yasak olan yerler...

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 10:33
Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

Dünya o kadar büyük ki, her yerini gezmek ve görmek neredeyse imkansız. Peki dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu yerler öylesine enteresan ki; ziyarete kapalı olması insanı hem ürkütüyor hem de cezbediyor. İşte hiç kimsenin gidemediği en ilginç 10 yer

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Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

1-Rushmora Dağı Anıtı / ABD

Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

Rushmore Dağı Anıtı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Dakota eyaletinde, Rushmore dağının Black Hills (Siyah Tepeler) denilen kayalıklarında bulunan anıt. Bu anıt Amerika Birleşik Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşur

Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı
Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı
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30 sn kaldı Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
Günlük burç yorumları - 20 Ekim Salı
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