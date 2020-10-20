Dünyada o bölgeye kimse ayak basmadı

Dünya o kadar büyük ki, her yerini gezmek ve görmek neredeyse imkansız. Peki dünyada asla gidilemeyen yerlerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu yerler öylesine enteresan ki; ziyarete kapalı olması insanı hem ürkütüyor hem de cezbediyor. İşte hiç kimsenin gidemediği en ilginç 10 yer