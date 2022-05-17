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Haberler Galeri Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Dünya'nın en büyük düğün organizatörleri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "17. Uluslararası Düğün Çalıştayı"nda bir araya geldi. Organizatörler arasında Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin düğününü organize eden firma da yer alıyor.

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 17:54 Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 17:56
Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

"17. Uluslararası Düğün Çalıştayı", 17-18 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da gerçekleştiriliyor.
TEKNEDE HOŞ GELDİNİZ PARTİSİ YAPILDI
Hindistan ve İspanya başta olmak üzere 55 ülkeden 160'a yakın düğün planlayıcısının katıldığı organizasyon, 16 Mayıs akşamı hoş geldiniz partisi ile başladı. Bodrum'da bir teknede ağırlanan katılımcılar, keyifli vakit geçirdiler. Gece saatlerine kadar süren partide misafirleri taşıyan tekne Bodrum Kalesi açıklarında seyir gerçekleştirdi.

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Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Sabah saatlerinden itibaren çalıştay programı başladı. Çalıştaya katılan düğün planlayıcıları sunumlar yaptı. Toplantıda Bodrum'la ilgili de detaylı tanıtım yapıldı. Hindistan'dan Bodrum'a gelen düğün planlayıcılarından Vijay Bokadia, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Dünya'nın birçok yerinden düğün profesyonelleri buraya geldi. 2 gün boyunca burada etkileşimde bulunuyoruz, bilgi alış verişi yapıyoruz" dedi.

Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Hintlilerin neden lüks düğünler yaptığından da bahseden Vijay Bokadia "Hindistan, aşk, yemek, kutlama, renk demektir. Düğünler de çok özeldir. Çok duygusal ve özel anlardır. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kutlamak isterler. Düğünler birkaç gün sürer. Yemek, müzik, dans, eğlence vardır. Hindistanlılar, eğlenmeyi ve hayattan keyif almayı severler" diye konuştu.
500 - 600 KİŞİLİK DÜĞÜNLER BODRUM'DA YAPILABİLİR
Bodrum'un düğün turizmi için çok uygun bir yer olduğunu anlatan Vijay Bokadia, "Çok güzel ve farklı bir yer. Hint düğünleri için harika bir yer. 500-600 kişilik düğünler için önerebileceğim bir destinasyon. Lüks oteller var. Düğün için kesinlikle iyi bir seçenek" diye konuştu.

Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

"BODRUM'DAN ÇOK OLUMLU İZLENİMLER EDİNDİM"
Letonya Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, ilk kez geldiği Bodrum için çok olumlu izlenimler edindiğini dile getirerek "Buraya davet edildiğim için çok mutluyum. Bodrum uluslararası anlamda çok hızlı genişleyen bir yer. Buradaki bu düğün turizmi uluslararası organizasyonu kaliteli bir organizasyon" ifadelerini kullandı.

Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

"BODRUM YÜKSELEN YILDIZ OLACAK"
Uluslararası Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği (IADWP) Başkanı Kitzia Morales de Türkiye genelinde 500 düğün yapılacaksa bunun en az 100 tanesinin Bodrum'da yapılması gerektiğini söyleyerek şu sözlere yer verdi:
"Türkiye'de düğün turizmi yeni başlıyor sayılır. Burada Dünya'nın en önemli organizatörler ile değerlendirmeler yapıyoruz. Türkiye için bu konuda fırsat var. Türkiye havalimanlarına pek çok ülkeden direkt uçuşlar var. Bence bu düğün turizmi destinasyonu olma yolunda önemli bir etken. Havalimanlarının yanında tedarikçilerin de bu turizmin ihtiyaçları karşılamada çok hazır olmaları gerekir. Bu yönden Türkiye düğün turizminde parlayan yıldız olacak."

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