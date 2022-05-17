Dünyadan 160 düğün planlayıcısı Bodrum’da

Hintlilerin neden lüks düğünler yaptığından da bahseden Vijay Bokadia "Hindistan, aşk, yemek, kutlama, renk demektir. Düğünler de çok özeldir. Çok duygusal ve özel anlardır. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde kutlamak isterler. Düğünler birkaç gün sürer. Yemek, müzik, dans, eğlence vardır. Hindistanlılar, eğlenmeyi ve hayattan keyif almayı severler" diye konuştu.

500 - 600 KİŞİLİK DÜĞÜNLER BODRUM'DA YAPILABİLİR

Bodrum'un düğün turizmi için çok uygun bir yer olduğunu anlatan Vijay Bokadia, "Çok güzel ve farklı bir yer. Hint düğünleri için harika bir yer. 500-600 kişilik düğünler için önerebileceğim bir destinasyon. Lüks oteller var. Düğün için kesinlikle iyi bir seçenek" diye konuştu.