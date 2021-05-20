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Haberler Galeri Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Çanakkale Köprüsü'nde 2023 metre uzunluktaki kuleleri arasına 288 çelik kablodan sonuncusu çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı. Şu ana kadar 46 tanesi Gelibolu Sütlüce şantiyesine getirilen tabliye bloklarının montajı ise haziran ayında başlayacak.

Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:01 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 17:09
Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajıyla önemli bir aşama daha tamamlandı. Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak köprünün 2023 metre uzunluğundaki kuleler arasına, 144 kuzey, 144 de güney tarafa olmak üzere toplam 288 çelik kablo çekilerek, ana halatların montajı tamamlandı.

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Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Köprünün yan açıklıklarını oluşturan Lapseki ve Gelibolu yaklaşım viyadükleri ile kuleler arasındaki ana halat montajının tamamlanması için ise sadece 4'er tane daha çelik kablo çekilecek. Köprünün orta açıklığındaki ana halatı toplam 288, kenar açıklıklarındaki ana halat ise toplam 296 çelik kablo oluşturdu.

Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

JAPONYA AKASHİ'DEKİ KÖPRÜDEN DAHA UZUN
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, iş insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve il genel meclis üyeleri ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu. Ardından açıklama yapan AK Partili Turan, "Cumhuriyet dönemimizin heyecanlarını bir kenara bırakın, Osmanlı'nın son döneminde bile bu bölgede köprü yapılır mı, tünel olur mu diye projeler, çalışmalar var. Yani 100 yılın değil, birkaç yüzyılın rüyası, bu toprakların konusu köprü. Asya ile Avrupa'yı, aynen tarihte milletimizle Troya'da olduğu gibi bağlayan yer artık burası. Bundan 5 bin sene önce Asya ile Avrupa bağlantısını Troya görüyordu. Bugün bu köprüler Asya ile Avrupa'yı bağlayacak.

Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Hem Avrupa ile aramızdaki sorunları azaltacak, hem iletişimi arttıracak bir kapı da bu köprü olacak. Bu köprüyü sadece bir ulaşım merkezi olarak görmüyoruz. Bırakın tarımı turizmi bir tek ambulansımızın, hastamızın İstanbul'a giderken geminin kalkmaması bile bu köprünün yapılma sebebidir. Şuan Türkiye'mizin en büyük köprüsü 1550 metreyle Osmangazi Köprüsü. Bittiğinde Türkiye'nin en uzun köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü olacak.

Dünyanın en büyüğü olacak! 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatların montajı tamamlandı

Şu an dünyanın iki kule arası açıklığı en uzun olan köprü Japonya Akashi'deki uzunluğu 1991 metre olan köprü. Bu köprü bittiğinde 2023 metre orta açıklığıyla o köprünün de tahtını elinden alarak, dünyanın en uzunu olacak. Bugün 288 çelik halattan sonuncusunun bağlanmasına şahitlik ediyoruz. Ana halat montajı bittikten sonra 15 gün içerisinde tabliye bloklarının montajı başlanacak. Tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiyeye gelmiş durumda. Ülkemizin pandemi koşullarına, uluslararası krizlere rağmen büyümesine şahitlik ediyoruz" dedi.

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