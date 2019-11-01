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> Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Giriş Tarihi: 1 Kasım 2019 Cuma 10:39
Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.
Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.
Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!