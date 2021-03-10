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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi
Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...
Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:11
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Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...