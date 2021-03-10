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Haberler Galeri Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Almanya'da yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş kapıya kurduğu 'mandallı' sistemle görenleri hayretler içinde bıraktı.Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:11
Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek? İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Bu şekilde...

Dünyanın en çılgın buluşu! Kimsenin aklının ucundan bile geçmedi

Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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