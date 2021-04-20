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Dünyanın en çirkin gelini diyorlardı! Son hali görenleri şaşırttı...
Herkes tarafından dünyanın en çirkin gelini olarak tanınıyordu. Eşiyle ayrılacakları iddia edildi ancak öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 11:45
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Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.
Çiftin uyumsuzluğunu dile getirenler onları dalga konusu haline getirdiler. Bu fotoğrafların altına pek çok insan en iyimser haliyle kilolu ve çirkin gelin şeklinde yorumlarda bulundular. Onun bu hassas konusu yıllar boyunca sosyal medyada dalga konusu haline getirildi.
İLK ÖNCE YORUMLARI ÖNEMSEMEDİLER
İç güzelliğe önem veren çift bir süre sonra tabi ki gelen yorumları umursamamaya hatta kendileri de gülmeye başladı. Kilolu halinin fotoğraflarını yükleyen kadın herkese bir hayat dersi vermek istiyordu.
KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER
Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.
İŞTE O GELİNİN SON HALİ
Şimdiler bir çocuk annesi olan genç kadın, sıkı diyetler yaptı, ameliyat geçirdi. Saçlarını değiştirdi, dişlerini yaptırdı, egzersizlerini arttırdı.