Dünyanın en çirkin gelininin son hali şaşkına çeviriyor!

Herkes tarafından dünyanın en çirkin gelini olarak tanınıyordu. Eşiyle ayrılacakları iddia edildi ancak öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler gözlerine inanamadı. Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.