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Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

Dünyanın En Güçlü Kadınları listesini açıklayan Forbes, birçok alanda değerlendirme yaptı. Bir Türk kadınının da yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında daha önce adını hiç duymadığınız isimler bile var. Forbes'in açıkladığı Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinin zirvesinde bir kez daha Merkel yer aldı. Dünyanın en güçlü kadınları arasında ise 1 Türk kadını yer aldı. Ekonomiden teknolojiye, siyasetten televizyon dünyasına birçok isimin yer aldığı listede, İngiltere Kraliçesi Elizabet ilk 10'un dışında kaldı. İşte bir Türk kadınının da aralarında yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları.

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:24 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:26
Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

Forbes, Dünyanın En Güçlü Kadınları listesini açıkladı. Merkel'in zirvede olduğu Dünyanın En Güçlü kadınları arasında bir de Türk kadını var. Forbes, birçok alanda değerlendirme yaptı. Bir Türk kadınının da yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında daha önce adını hiç duymadığınız isimler bile var. şte bir Türk kadınının da aralarında yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları.

1 Angela Merkel – Almanya Başbakanı

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Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

2 Theresa May – İngiltere Başbakanı

Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

3 Christine Lagarde – IMF Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

4 Mary Barra – General Motors Company CEO'su

Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında bir de Türk kadını var

5 Abigail Johnson – Fidelity Investments CEO'su

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