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Haberler Galeri Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:08 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 10:09
Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

Bir deniz canlısı olan sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.

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Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı ince bir boruyu andıran görünüşüyle dikkatleri çekiyor.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

Ortalama 6 ile 8 cm arasında değişen bu sarı kabuklu canlının avlanma tekniği ise oldukça tuhaf.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

Sülünez denizde kumlu zeminde gömülü olarak yaşamını sürdürür, böylece kendini kumun altına gizleyerek korumuş olur.

Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

Diğer yandan sülünezin kendini gömdüğü yerde bıraktığı kum tepeciği, kendini belli etmesine neden olur.

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