Dünyanın en ilginç avlanma tekniği! Kuma tuz döküp bekledi ve...

İngilizce'de razor clam olarak adlandırılan, dilimize de sülünez olarak çevrilen bu canlı tuz ile avlanıyor. Bir deniz canlısı olan, sülünez, ilginç av tekniğiyle hayret ettiriyor.