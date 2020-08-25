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Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Cooper Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir yer altı kasabası. Burada binlerce kişi 100 yıldır yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç...

Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 10:32 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020 Salı 10:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





