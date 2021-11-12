  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Cooper Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir yer altı kasabası. Burada binlerce kişi 100 yıldır yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 11:03
Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Kasabanın 2 bine yakın nüfusu var ve bunun üç yüze yakınını Aborjinler oluşturuyor.

Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Dünyanın opal madeni başkenti olarak sayılan Coober Pedy'de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.

Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Aborjinler bu bölgeyi 'kupa-piti' yani 'beyaz adam deliği', 'su deliği' olarak adlandırmışlar.

Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Aydın’da sonbahar bir başka güzel
Aydın’da sonbahar bir başka güzel