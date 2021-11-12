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Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...

Cooper Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir yer altı kasabası. Burada binlerce kişi 100 yıldır yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç...

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2021 Cuma 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





