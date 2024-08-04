Dünyanın en iyi köyleri arasında! Birgi her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

GSTC uzmanları, Birgi'de yerel idareler, kamu kurum ve kuruluşları, turizm sektöründen temsilciler, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan turizm paydaşlarıyla görüşmeler yaptı, saha gezileri düzenledi.



Uzmanların hazırlayacağı rapor doğrultusunda Birgi'de, sürdürülebilir turizm destinasyonu olma yolunda yapılması gerekenler belirlenecek. Birgi, sürdürülebilir turizm destinasyonu olarak belirlendiğinde, turizm faaliyetleri çevresel, sosyal, kültürel ve ekonomik taşıma kapasitesine göre yönetilecek.

BM Dünya Turizm Örgütünün göstergeleri alınan GSTC Destinasyon Kriterleri, sürdürülebilir destinasyon yönetimi oluşturma, yöre halkı için sosyal ve ekonomik fayda, ziyaretçilere ve kültürel mirasa yönelik fayda ile çevreye olan faydayı en üst düzeye çıkarma, olumsuz etkileri en aza indirme etrafında şekilleniyor.