Dünyanın En İyi Köyleri arasında! Birgi’nin mimarı dokusu asırlardır korunuyor

Camiden tutun da külliyesine, hamam kültürüne kadar her şey burada var. Yerleşim bölgesi, beylik zamanında yapıldığı için şanslı bir köy olarak görebiliriz. Anlatmaya gerek yok, köy kendini ifade ediyor. Bu köyde filmler çekiliyor ve tarihi mekan olarak seçiliyor. Türk sinemasında da bu köy çok kullanıldı" diye konuştu.