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Haberler Galeri "Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsünü koruyor

"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsünü koruyor

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İzmir Ödemiş'in tarihi mahallesi Birgi, Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Köyler" listesine de dahil olmasıyla dikkat çekti. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de yer alan köy ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 15:54
"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor
Dünyanın en iyi köylerinden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor

İzmir'e 120 kilometre mesafedeki Ödemiş ilçesine bağlı Birgi, milattan önce 750 yılından bu yana yerleşim yeri olarak kullanılıyor.

Yüksekliği 2 bin metreyi geçen Bozdağ'a sırtını dayayan ve karşısındaki ovaya hakim konumu nedeniyle tarihte tehditlere karşı güvenli bir merkez olan Birgi, su kaynakları ve verimli topraklarıyla binlerce yıldır yaşam alanı olarak varlığını sürdürüyor.

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"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor
Dünyanın en iyi köylerinden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor

UYGARLIKLARIN KESİŞTİĞİ YER

Birgi'de Frig ve Lidya uygarlıkları, Pers ve Bergama krallıkları, Roma ve Bizans İmparatorluğu, Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı döneminin izleri bulunuyor. Aydınoğulları zamanında oluşan mimari dokusunu koruyan Birgi, 2012 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı.

"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor
Dünyanın en iyi köylerinden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor

Yaklaşık 700 yıldır tarihi görüntüsü bozulmayan Birgi'de bugün de evler kendi coğrafyasının toprak ve ağaç türleri ile doğal taşları kullanılarak inşa ediliyor.

İki katlı binalar, zemini taş, üst kat ve tavanları ahşap olacak şekilde yapılıyor. Evlerdeki sofalar ve dışa yönelik kafesli pencereler mimarinin en belirgin özellikleri arasında yer alıyor. Mahalleyi gezenler, 700 yıl öncesinin mimari izlerini taşıyan evler arasında tarihsel bir deneyim yaşıyor.

"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor
Dünyanın en iyi köylerinden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor

AYDINOĞLU BEYLİĞİ'NE BAŞKENTLİK YAPTI

Bizans'tan kalan eserlerin titizlikle restore edilmesi, Aydınoğlu Mehmet Bey'in 1307 yılında kenti aldıktan sonra başkent olması, o dönem inşa edilen cami ve konakların korunuyor olması, Osmanlı döneminde zenginleşerek bugüne ulaşan kent dokusu, Cumhuriyetle birlikte de kuruluşun izlerini taşıması, Birgi'yi özel kılan etmenler olarak sayılıyor.

Bölgede dimdik duran ve sol dış duvarında aslan heykelini taşıyan, büyük mermer bloklarla yapılmış 700 yıllık Aydınoğlu Mehmet Bey Camisi, Bizans'tan kalan eski yangın kulesi ile daha birçok tarihi yapı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Dünyanın en iyi köyleri"nden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor
Dünyanın en iyi köylerinden! İzmir Birgi 700 yıldır tarihi görüntüsü koruyor

Türk yerleşim tarihinin Selçuklu'dan beyliğe, Osmanlı'dan günümüze zengin mirasını başarıyla taşıyan Birgi, dizi ve filmler için de doğal stüdyo işlevi görüyor.

Söz konusu mahallede ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşayan ve büyük İslam alimlerinden biri olarak kabul edilen İmamı Birgivi Mehmet Efendi'nin de yaşadığı belirtiliyor.

Birgi, bu yönleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışma kapsamında geçen ay merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine alındı.

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