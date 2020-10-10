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Haberler Galeri Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Son dakika... Dünyanın en lüks süper yatlar arasında gösterilen 'Lana' isimli yat, Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. Yatın kiralık olduğu, ilçede birkaç gün kalacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2020 Cumartesi 15:38
Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Cayman Adaları bayraklı 'Lana' isimli süper yat, dün sabah Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası mevkiinde Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştı.

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Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Bu yıl denize indirilen 107 metre uzunluğa ve 16 metre genişliğe sahip olan yat, dünyanın en lüks süper yatları arasında gösteriliyor.

Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

İçerisinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu, plaj kulübü ve yüzme havuzu olan 3 katlı yatta, su sporları ekipmanları da bulunuyor.

Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi

Yatın kiralık olduğu, ilçede birkaç gün kalacağı öğrenildi.

DHA

Dünyanın en lüks yatlarından 'Lana', Bodrum'a demirledi
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