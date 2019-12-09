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Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Araştırma firması Numbeo "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den 5 şehir girmeyi başardı. Peki Türkiye'deki hangi iller "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesinde? İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:26
Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Vatandaşlarına en temiz havayı sunan, en güzel caddelerinde gezme fırsatı tanıyan, park ve meydanları yeşil alanlarla dolu şehirler açıklandı.

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Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Araştırma firması Numbeo yıl ortasında "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den de 5 şehir girmeyi başardı.

İşte o şehirler:

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Sırası: 231

Şehir: Karakas

Ülke: Venezuela

Puanı: 39.84

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Sırası: 118

Şehir: Ankara

Ülke: Türkiye

Puanı: 67.70

Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Sırası: 108

Şehir: İstanbul

Ülke: Türkiye

Puanı: 68.17

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