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> Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il
Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il
Araştırma firması Numbeo "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den 5 şehir girmeyi başardı. Peki Türkiye'deki hangi iller "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesinde? İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:24Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:26
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Vatandaşlarına en temiz havayı sunan, en güzel caddelerinde gezme fırsatı tanıyan, park ve meydanları yeşil alanlarla dolu şehirler açıklandı.