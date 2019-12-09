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Dünyanın en sağlıklı şehirleri belli oldu! İşte Türkiye'deki en sağlıklı 5 il

Araştırma firması Numbeo "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesini açıkladı. Listeye Türkiye'den 5 şehir girmeyi başardı. Peki Türkiye'deki hangi iller "Dünyanın En Sağlıklı Şehirleri" listesinde? İşte Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:24 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





