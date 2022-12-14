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Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
Endonezya'da yaşayan ve 190 kiloya ulaşan dünyanın en şişman çocuğu Arya Premana, 83 kilo vererek hayrete düşüren bir değişime imza attı. İşte neredeyse 200 kiloya ulaşan dünyanın en şişman çocuğu Arya'nın görenleri şaşkına çeviren değişimi...
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:36Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 11:39
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Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide ameliyatı olan Premana 'Dünyanın en şişman çocuğu' unvanını kaybetti. 83 kilo veren Premana, "Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" dedi.
İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya Premana son hali...
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
Endonezya'da yaşayan doktorlar 12 yaşındaki Arya Premana'nın ameliyat olmazsa öleceğini açıklamıştı.
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
5 dakikadan fazla ayakta kalamayan çocuk, dünyanın en kilolu çocuğu ünvanına sahip olmuştu. Premana, aşırı kiloları yüzünden okulu bırakmak zorunda kalmıştı. Sürekli acıkan çocuk artık yürüyemeyez hale gelmişti.
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
Günde 5 öğün yemek yiyor. Pirinç, balık, et ve sebze çorbası ile besleniyordu.
Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü
Ancak bir zamanlar dünyanın en şişman çocuğu olan Arya Permana, 83 kilo kaybettikten sonra 'dünyanın en şişman çocuğu' tahtından indi.