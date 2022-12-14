Dünyanın en şişman çocuğunun son hali görenleri hayrete düşürdü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da yaşayan geçen yıl 190.5 kilo olan Arya Premana, görenleri hayrete düşürdü. Tüp mide ameliyatı olan Premana 'Dünyanın en şişman çocuğu' unvanını kaybetti. 83 kilo veren Premana, "Şimdi altı kaşık yiyecek bile doymamı sağlıyor" dedi.

İşte dünyanın en şişman çocuğu Arya Premana son hali...