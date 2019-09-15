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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! ABD'li internet sitesi Top Beauty World, 2019'un en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Bir futbolcunun da yer aldığı listede, Türkiye'den 3 isim kendine yer buldu. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:59
Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World 2019'un En Yakışıklı isimlerini açıkladı. Dünyanın birçok yerinden ünlü isimler listeye girdi. Listede Türkiye'de 3 isim kendine yer bulurken, dünyaca ünlü bir futbolcu da listeye girdi. İşte o liste...

ENRIQUE IGLESIAS

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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

CHARLIE PUTH

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

AARON TAYLOR

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

ANTOINE GRIEZMANN

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

MALUMA

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