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Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu... Listede üç de Türk isim var...

Dünyanın en yakışıklı erkekleri belli oldu! ABD'li internet sitesi Top Beauty World, 2019'un en yakışıklı erkeklerini açıkladı. Bir futbolcunun da yer aldığı listede, Türkiye'den 3 isim kendine yer buldu. İşte dünyanın en yakışıklı erkekleri...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 09:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





