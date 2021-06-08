  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri 'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Muğla'da karayolunda uygulama yapan trafik ekiplerinin şüphelendiği 34 plakalı bir minibüs, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Menteşe ilçesi girişinde bulunan Aydın kontrol noktasında tedbir alınarak durdurulan minibüs içinden birisi insan taciri 35 Pakistan uyruklu kaçak mülteci yakalandı.

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2021 Salı 17:32 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2021 Salı 17:33
'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin Bayır mevkisinde karayolu üzerinde uygulama yaparken, 34 AR 7842 plakalı minibüs şüphe üzerine durdurulmak istendi. Minibüs uygulama noktasında ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Trafik ekipleri Menteşe ilçesi girişinde bulunan polis uygulama noktasında tedbir alarak minibüsü durdurdu. Minibüs içinde 34 Pakistan uyruklu ve A.C. isimli insan taciri yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Yakalanan Pakistan uyruklu şahısların İstanbul'dan Marmaris'e gittikleri, buradan da deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçecekleri öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Yakalanan 34 Pakistan uyruklu kaçak göçmen Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. İnsan taciri A.C. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

'Dur' ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...
Duvarın arkasından çıktı! Şaşkına çeviren görüntü...