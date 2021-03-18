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Haberler Galeri "Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

"Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında durdurmak amacıyla önünde set oluşturan polis aracına çarptı. 1 polis memurunun yaralandığı kazanın ardından bir süre daha kaçtıktan sonra durdurulan otomobilin sürücü ile yanındaki kişinin alkollü olduğu belirlendi. sürücüye 6 ayrı ihlalden para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, yanındaki kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:17 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:19
Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

Dün saat 22.30 sıralarında Smyrna Meydanı'nda denetleme yapan polis ekipleri, içerisinde T.Ç. ve K.K.'nın bulunduğu 34 CVP 149 plakalı otomobili şüphe üzerine durdumak istedi.

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Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü T.Ç., kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Şoför T.Ç., kaçış sırasında durdurmak için önünde set oluşturan polis aracına çarptıktan sonra kaçmaya devam etti.

Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, şüpheliler kısa sürede yakaladı.

Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Alkollü olduğu gerekçesiyle kaçtığını söyleyen sürücü ve yolcu konumundaki diğer şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde, sürücü T.Ç.'nin 1.47 promil alkollü olduğu belirlendi.

Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

Sürücü T.Ç.'ye alkollü araç kullanmanın yanı sıra dur ihtarına uymama, kırmızı ışık ihlali, tehlikeli araç kullanma, ardı ardına şerit değiştirme, ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçlarında idari para cezası kesil, ehliyetine el konuldu. Yolcu konumunda bulunan K.K.'ye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan para cezası uygulandı.

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