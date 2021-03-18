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"Dur' ihtarına uymayıp, polis aracına çarpan alkollü sürücü yakalandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sırasında durdurmak amacıyla önünde set oluşturan polis aracına çarptı. 1 polis memurunun yaralandığı kazanın ardından bir süre daha kaçtıktan sonra durdurulan otomobilin sürücü ile yanındaki kişinin alkollü olduğu belirlendi. sürücüye 6 ayrı ihlalden para cezası uygulanıp ehliyetine el konulurken, yanındaki kişiye ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etme suçundan ceza uygulandı.

Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:17 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





