  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Bazı pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Asansöre binen kişilerin aklında olan "asansör düşse nasıl kurtuluruz?" sorusu yer alıyor. İşte düşen asansörden kurturma ve birçok pratik bilgiyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2020 Salı 11:49
Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için,

Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.

Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer...
Şarkıcı Nilüfer'den üzen haber! Daha önce meme kanserini yenen Nilüfer...
BİZE ULAŞIN