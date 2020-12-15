Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?
Bazı pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Asansöre binen kişilerin aklında olan "asansör düşse nasıl kurtuluruz?" sorusu yer alıyor. İşte düşen asansörden kurturma ve birçok pratik bilgiyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15 Aralık 2020 Salı 13:18
Banyolarımız için düşünülmüş pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. İşte birbirinden ilginç çözümler...
Banyodaki duş başlığı tıkanmış ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.
Banyo yaparken aynaların buhar olmaması için,
Aynayı tıraş köpüğü ile silmek aynayı net olarak görmemize yardımcı olur.