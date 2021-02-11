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Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...

Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Evin duvarından gelen tuhaf sesler nedeniyle duvarı yıkan bir aile gördükleri karşısında adeta şoke oldu.