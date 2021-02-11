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Haberler Galeri Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...

Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...

Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan fotoğrafları görenleri şaşırtıyor. Evin duvarından gelen tuhaf sesler nedeniyle duvarı yıkan bir aile gördükleri karşısında adeta şoke oldu.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:08
Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...

Saldırgan ve kokutucu olmayan hayvanların şans eseri kameralara takılan şaşırtan fotoğraflarını sizler için derledik.

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Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...
Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...
Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...
Duvarın arkasından çıktı! Evdekiler görünce şaştı kaldı...
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