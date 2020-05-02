Düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor

"BİR GECELİK UYKUSUZLUĞUN BİLE TAMAMEN TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL"
Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, özellikle grip mevsimlerinde 7-8 saat uyumanın soğuk algınlığından korunmada oldukça etkili olduğunu belirtti.
Grip aşısının etkili olması için de aşı öncesi ve sonrası yeterli uyumanın önemli olduğuna dikkati çeken Uçar, şu bilgileri verdi:
"Aşıya iyi yanıt vermemiz, yeterli antikor üretimi ve grip virüsü vücuda girdiğinde hafıza hücrelerinin yeterli yanıt vermesiyle mümkündür. Bunun da iyi bir uykuyla gerçekleştiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 2002'de yapılan bir çalışmada, bir grup sağlıklı insanın grip aşısı olmadan önce 6 gün boyunca 4 saat diğer grubun ise 7,5-8,5 saat uyumalarına izin verilmiş, sonra da aşıya yanıtlarına bakılmıştır. Daha fazla uyuyanlar aşıya yeterli antikor yanıtı verirken, az uyuyanların da ancak yarısı aşıya bağışıklık geliştirebilmiştir.