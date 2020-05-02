Düzenli uyku bağışıklığı güçlendiriyor

Uyku ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulayan Uçar, uyku yeterli alınmadığında bağışıklık sistemi zayıfladığı için daha kolay ve sık hasta olunduğunu, hastayken de uyumanın iyileşmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Uçar, uyku sırasında, virüs gibi enfeksiyona yol açan organizmalar ile yabancı ya da zararlı maddelerin vücuttan atılması için gereken bağışıklık sistemi savaşçı hücrelerinin oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti: