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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın arasındaki boşanma davası 22 Nisan'da sonlanmıştı. Boşanma sonrası kızı ile birlikte ABD'ye giden Gündeş, Türkiye'ye döndü. Çiftin avukatları boşanma kararını kesinleştirdi ve çift resmi olarak boşandı.

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 09:55
Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasındaki boşanma davası, 22 Nisan'da sonuçlandı. Beykoz 2. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına hükmetti.

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Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

Boşanma kararının ardından kızları Alara ile ABD'ye giden Gündeş, geçen hafta Türkiye'ye döndü. Sanatçının dönüşüyle dava kararı kesinleşti ve çift resmen boşandı.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

11 YIL EVLİ KALDI

Ebru Gündeş dava dilekçesinde, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını' gerekçe gösterip, Reza Zarrab'ın bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini ve başka kadınlarla ilişki yaşadığını öne sürmüştü.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

Hürriyet'in haberine göre, Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nde 22 Nisan'da görülen dava sonunda çiftin boşanmasına hükmedildi. Tek celsede sonuçlanan davada çiftin kızları Alara'nın velayeti Ebru Gündeş'e verildi.

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

1 AY ABD'DE KALDI

Gündeş dava sonrası kızı Alara ile birlikte nisan ayının son günlerinde ABD'ye gitti. Bu sürede kızı Alara babası Reza Zarrab'la birlikte kaldı.

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