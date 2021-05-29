Ebru Gündeş ile Reza Zarrab tek celsede boşandı!

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın arasındaki boşanma davası 22 Nisan'da sonlanmıştı. Boşanma sonrası kızı ile birlikte ABD'ye giden Gündeş, Türkiye'ye döndü. Çiftin avukatları boşanma kararını kesinleştirdi ve çift resmi olarak boşandı.