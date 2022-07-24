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Ebru Gündeş'in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ebru Gündeş'in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Bilgin'in vefat haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.
Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:01
Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:05
Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti.
Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.
Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri yer aldı.