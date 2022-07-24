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Haberler Galeri Ebru Gündeş'in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Ebru Gündeş'in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 73 yaşındaki annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Bilgin'in vefat haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:01 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2022 Pazar 15:05
Ebru Gündeş’in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin 73 yaşında hayatını kaybetti.

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Ebru Gündeş’in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Müjgan Bilgin ölüm haberi yaşadığı site yönetimi tarafından duyuruldu.

Ebru Gündeş’in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Duyuruda "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

Ebru Gündeş’in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti

Merhumenin cenazesi 25.07. 2022 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir." ifadeleri yer aldı.

Ebru Gündeş’in acı günü! Annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti
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